МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Самыми продаваемыми телефонами на "Авито" в первом полугодии 2019 года стали устройства iPhone и Samsung, при этом телефоны Huawei поднялись в рейтинге на две позиции и заняли четвертое место, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

"За первую половину 2019 года россияне купили на "Авито" 1,01 миллиона мобильных телефонов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Средняя цена при этом не изменилась и составила 10,3 тысячи рублей. Традиционным лидером по продажам на вторичном рынке остался iPhone, за которым располагается Samsung", — сообщили в сервисе.

Доля устройств iPhone в общем объеме продаж на площадке в первом полугодии составила 43,5%, Samsung — 17,6%. На третьем месте среди самых продаваемых телефонов — устройства Xiaomi (доля — 8,7%). "Huawei поднялся на две позиции за год и вплотную приблизился к тройке лидеров", — отметили в "Авито". Доля таких устройств составила 7%. Замыкают топ-5 в рейтинге телефоны Nokia с долей 2,8%.

По данным сервиса, первое место по доступности мобильных телефонов среди 23 исследованных российских городов занял Тольятти: средняя стоимость устройства в этом городе в первом полугодии составила 8,61 тысячи рублей. Следом идут Омск и Воронеж (средняя цена телефона — 8,66 тысячи рублей), Ульяновск (8,73 тысячи рублей), Саратов (8,78 тысячи рублей).

"Самый высокий средний ценник в Санкт-Петербурге — 12,6 тысячи рублей", — отметили в "Авито". Чуть ниже цены наблюдались в Новосибирске (11,9 тысячи рублей), Краснодаре (11,6 тысячи рублей), Москве (11,5 тысячи) и Уфе (11,33 тысячи рублей).

"По сравнению с первым полугодием 2018 года продажи мобильных телефонов возросли в 21 городе, максимально — в Новосибирске (плюс 33,7%). Исключениями стали Иркутск и Москва, где число сделок сократилось на 4,8% и 3,3% соответственно", — добавили в сервисе.