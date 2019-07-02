МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% — до 65,04 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,15%, до 59 долларов за баррель.

Во вторник инвесторы отыгрывают ряд слабых макроэкономических данных по индексу деловой активности в промышленном секторе (PMI) из Европы и Китая, опубликованные днем ранее. Статистика была воспринята инвесторами как признак замедления роста мировой экономики, что является негативным фактором для спроса на нефть.

По мнению управляющего партнера Vanguard Markets Стивена Иннеса (Stephen Innes), слова которого приводит агентство Рейтер, после данных по PMI усилились опасения инвесторов относительно риска переизбытка предложения при ослаблении спроса.

В то же время негативную динамику цен на нефть ограничивают новости с заседаний ОПЕК и ОПЕК+, которые проходят 1-2 июля в Вене. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в понедельник, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.