МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром после того, как ряд слабых статданных усилил опасения инвесторов за состояние мировой экономики и привел к росту спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,65 доллара, или на 0,41%, до 1395,25 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,13%, до 15,213 доллара за унцию.

Инвесторы с пессимизмом восприняли слабые макроэкономические данные по индексу деловой активности в промышленном секторе (PMI) Европы и Китая, опубликованные днем ранее. Статистика была воспринята инвесторами как признак замедления роста мировой экономики. На этом фоне трейдеры отдают предпочтение более надежным активам, к которым относится золото.

"Слабые данные напомнили инвесторам о риске рецессии, который стоит перед нами, и это один из драйверов роста спроса на безопасные активы", — прокомментировала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets в Сингапуре Маргарет Ян (Margaret Yang).