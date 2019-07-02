МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) -0,11% -0,14% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке 1,25% 1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь) 0,6% 0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь) -0,2% 0,1% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май) -2% -0,6% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -84,1 тыс -63,8 тыс (факт)
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь) 48,6 49,3
12:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
13:35 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
17:05 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -7,55 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 13.06.2019) 0,166595 — див-д 2017 0,21004 — див-д 2018

 

 

 RUB Т Плюс — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 21.06.2019) 0,0656171 — див-д 2017 0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018