События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 июля
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|-0,11%
|-0,14% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке
|1,25%
|1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь)
|0,6%
|0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь)
|-0,2%
|0,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-2%
|-0,6% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-84,1 тыс
|-63,8 тыс (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь)
|48,6
|49,3
|12:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|13:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|17:05
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-7,55 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь
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|RUB
|Мосэнерго — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 13.06.2019)
|0,166595 — див-д 2017
|0,21004 — див-д 2018
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|RUB
|Т Плюс — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 21.06.2019)
|0,0656171 — див-д 2017
|0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190702/830123286.html