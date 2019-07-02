МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к мировым валютам на уже опубликованной и ожидаемой статистике из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск курс доллара к иене снижается до 108,27 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,43 иены, курс евро к доллару растет до 1,1301 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,09%, до 96,75 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), согласно которым, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 51,7% с майских 52,1%, тогда как эксперты прогнозировали более сильное снижение — до 51%. Несмотря на то, что показатель оказался лучше прогноза, его снижение происходит третий месяц подряд, что настораживает инвесторов.

Теперь инвесторы ждут ряд статистики по рынку труда США. Несмотря на оптимистичные прогнозы, неопределенность сохраняется. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные за июнь о количестве рабочих мест в частных компаниях США. Эксперты прогнозируют, что их число выросло на 140 тысячи после роста на 27 тысяч месяцем ранее.

В пятницу инвесторы ждут статистику безработицы в США за июнь. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на апрельской отметке в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тысяч после роста на 75 тысяч месяцем ранее.

"На этой неделе нас ждут большие препятствия, в частности, ADP завтра и NFP (данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США) в пятницу", — сказал агентству Рейтер валютный стратег-аналитик Societe Generale в Лондоне Кеннет Брау (Kenneth Broux).