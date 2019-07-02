События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 июля
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|USD
|США — День независимости / Independence Day — раннее закрытие /13:00/
|
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-4,7%
|0%
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (май)
|4,871 млрд австрал. долл
|5,25 млрд австрал. долл
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Якитоси Фуно
|
|
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь)
|52,7
|52,6
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|52,8
|52,7
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|50
|50
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|53,1
|53,1
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55,6
|55,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|52,1
|52,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|53,4
|53,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|51
|51
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|
|
|15:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|
|
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
|27 тыс
|140 тыс
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|206,85 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|257,64 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|227 тыс
|223 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (май)
|-50,8 млрд долл
|-54 млрд долл
|15:30
|CAD
|США — Сальдо торгового баланса (май)
|-0,97 млрд долл
|-1,5 млрд долл
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|50,6
|50,6
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
|50,7
|50,7
|17:00
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0,7%
|
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (май)
|-0,8%
|-0,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь)
|58,1
|
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
|56,9
|55,9
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-12,788 млн барр
|-2,484 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,746 млн барр
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь)
|52
|
|3-5 июля
|RUB
|XXVIII Международный финансовый конгресс (Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости)/Санкт-Петербург/
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190702/830125581.html