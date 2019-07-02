МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером во вторник ощутимо снижался против доллара и евро в рамках коррекции на фоне усиления падения нефтяных котировок, говорят трейдеры.

Снижение аппетита к риску на мировых площадках поддержало коррекцию рубля вниз, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.19 мск повышался на 31 копейку, до 63,27 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 71,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — НЕФТЬ И МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Рубль во вторник снижался против доллара и евро. Мировые рынки после роста на фоне торговых договоренностей между США и Китаем несколько успокоились и пошли вниз, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

Этому способствовали опасения по поводу торговых противоречий между США и ЕС из-за субсидий Airbus.

Рынок нефти к вечеру упал почти на 3% в рамках коррекции "на факте" после вчерашнего роста "на ожиданиях" решений ОПЕК и ОПЕК+ по судьбе сделки о сокращении добычи нефти. Страны ОПЕК+ согласовали продление договорённости по сокращению добычи нефти на девять месяцев, накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК. Снижение стоимости нефти связано с опасениями за спрос на энергоресурсы в условиях возможного замедления развития мировой экономики.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти опустилась к отметке 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Точкой отсчета для отступления рубля послужил уровень вблизи 62,5 рубля за доллар, отметил Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"В ближайшие сутки тенденция к снижению рубля продолжится. При этом евро может уйти выше 74 рублей довольно быстро и оказаться на уровне около 76 рублей к концу года", — оценил он.

В текущих условиях курс в ближайшие дни сохранится в интервале 62,7-63,7 рубля за доллар и 71-72 рубля за евро, оценил ситуацию Андрей Люшин из "Локо Банка".

"Даже высокий спрос на ОФЗ и высокие дивидендные выплаты не дадут достаточного импульса для выталкивания рубля из нового интервала", — добавил он.