МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс иены растет в среду по отношению к доллару на фоне ослабления торгового оптимизма, что сокращает интерес к риску и поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск курс доллара к иене опускался до 107,61 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,88 иены, курс евро к доллару рос до 1,1288 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1283 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01% — до 96,72 пункта.

Оптимизм относительно торговых договоренностей США и Китая начал ослабевать, эксперты отмечают сохраняющуюся неопределенность перспектив переговоров между двумя странами с крупнейшей в мире экономикой. На этом фоне отмечается увеличение спроса на более надежные активы, к которым относится и иена.

Определенное влияние на курс евро оказывают новости из Европы, где Евросовет выдвинул директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ. Главный экономист по рынкам Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что хотя Лагард будет сложно "подражать политике, которую проводит текущий глава ЕЦБ Марио Драги", вряд ли при ней курс европейского регулятора претерпит сильные изменения.