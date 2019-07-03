МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром на обеспокоенности за мировую торговлю, которая поддерживает интерес инвесторов к надежным активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,85 доллара, или на 1,48%, до 1428,75 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,89%, до 15,373 доллара за унцию.

Эксперты отмечают ослабления оптимизма инвесторов относительно решения США и Китая возобновить торговые переговоры. Рынки ждут конкретных практических шагов сторон в направлении к долгосрочному торговому соглашению. В то же время трейдеры обратили внимание на новости о том, что США рассматривают возможность введения новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать авиастроителя Airbus.

"Торговое фиаско может стать позитивным фактором для золота, поскольку соглашение (между США и Китаем — ред.) еще не достигнуто. Фондовые рынки в минусе, что является еще одним положительным моментом для золота", — сказал агентству Рейтер старший аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa). Биржи Азии в основном снижаются в среду на фоне слабой статистики из Китая и сохранения внешнеторговой неопределенности.