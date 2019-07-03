МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается на внешнем умеренном негативе, корректируясь вниз от недавно достигнутых максимумов, говорят эксперты.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,3%, до 2802 пунктов, индекс РТС — на 0,6%, до 1390 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,1%, до 62,46 доллара за баррель по марке Brent, но накануне цена упала на 3,4%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 1,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,9%.