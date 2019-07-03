МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День независимости / Independence Day — раннее закрытие /13:00/

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май) -4,7% 0,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (май) 4,871 млрд австрал. долл 5,745 млрд австрал. долл (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Якитоси Фуно

 

 

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь) 52,7 52 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 52,8 52,7
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 50 50
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 53,1 53,1
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55,6 55,6
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 52,1 52,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 53,4 53,4
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 51 51
13:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа

 

 

 

 
15:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента

 

 

 

 
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь) 27 тыс 140 тыс
15:30 USD США — Объем экспорта 206,85 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Объем импорта 257,64 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 227 тыс 223 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (май) -50,8 млрд долл -54 млрд долл
15:30 CAD США — Сальдо торгового баланса (май) -0,97 млрд долл -1,5 млрд долл
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 50,6 50,6
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) 50,7 50,7
17:00 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0,7%

 

 
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (май) -0,8% -0,5%
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь) 58,1

 

 
17:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (июнь) 56,9 55,9
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -12,788 млн барр -2,484 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,746 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) 52 49,7
3-5 июля RUB XXVIII Международный финансовый конгресс (Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости)/Санкт-Петербург/

 

 

 

 