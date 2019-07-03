МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду повышается по индексам, на фоне продолжающегося роста американской валюты против российской индекс Мосбиржи растет больше.

Повышение нефтяных котировок и западных индексов поддерживает коррекцию фондового рынка РФ.

К 14.44 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,5% — до 2825 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1401 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 2826,05 пункта.

ПЛАВНЫЙ РОСТ

Российский фондовый рынок в среду умерено повышается. При этом на фоне продолжающегося роста курса доллара против рубля рублевый индикатор сегодня прибавляет более, чем долларовый РТС.

Внешняя конъюнктура поддерживает коррекцию рынка акций РФ вверх. Мировые фондовые рынки растут на фоне надежд, что нынешняя глава МВФ Кристин Лагард на посту президента ЕЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики своего предшественника. Евросовет заявил о выдвижении директора-распорядителя МВФ в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ.

Рынок нефти сегодня также повышается в рамках коррекции после вчерашнего провала более чем на 3%. Поддержка приходит и от данных американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота" в США за прошедшую неделю на 5 миллионов баррелей после сокращения на 7,55 миллиона баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит об их снижении на 2,964 миллиона баррелей.

В лидерах роста сегодня — акции АФК "Система" (+3,8%), догоняющие остальной рынок после собрания акционеров и одобрений дивидендов ими, говорят эксперты. Также растут бумаги "Полюса" (+2,6%), Polymetal (+1,4%), "Аэрофлота" (+2,5%) и "Газпрома" (+1,1%). Снижаются в цене (после дивидендной "отсечки") акции "Ростелекома" (-1,7%), бумаги "Новатэка" (-1,2%), ТМК (-1%), "Алросы" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Фондовые индексы в первой половине сессии вышли в плюс и удерживались выше поддержек 2800 и 1390 пунктов по индикатору Мосбиржи и РТС соответственно, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Импульс к краткосрочному и среднесрочному росту на российских и зарубежных фондовых площадках сохраняется. Сильные данные по рынку труда США, с одной стороны, могут еще больше уменьшить ожидания в отношении скорого снижения процентных ставок и негативно сказаться на настроениях, но с другой — поддержать веру инвесторов в силу американской экономики", — добавила она.

Сегодня российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде в отсутствие сильных катализаторов роста, считают аналитики Альфа-банка.

"Ралли после возобновления американо-китайских торговых переговоров очень быстро утратило свой энтузиазм, так как США угрожают ЕС введением новых пошлин, а опасения по поводу прогнозов роста мировой экономики нарастают", — говорят эксперты банка.