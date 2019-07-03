МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Рубль усилил снижение на новостях о приостановлении Россией участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и потерял дополнительно в пределах 15 копеек к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.07 мск повышается на 30 копеек, до 63,62 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 71,82 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курсы основных резервных валют добавили в росте в пределах 15 копеек после известия о том, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении договора о ликвидации РСМД.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в длительном его нарушении. Москва все обвинения отвергает. Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ о разоружении "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.