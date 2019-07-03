События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 июля
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День независимости / Independence Day — выходной день на биржах
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|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-0,1%
|0,2%
|10:00
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
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|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,839%
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|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-0,4%
|0,3%
|12:10
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|12:10
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|3-5 июля
|RUB
|XXVIII Международный финансовый конгресс (Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости)/Санкт-Петербург/
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|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.06)
|510,2 млрд долл (на 21.06)
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|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019)
|5,045825249373 (ао, ап) — див-д 2017
|2,5 (9м2018) + 2,5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190703/830130027.html