МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером в среду снижался против доллара и евро в рамках общего ослабления спроса на валюты развивающихся рынков.

Провал рынка нефти накануне более чем на 3%, геополитические риски и словесные интервенции поддерживают давление на рубль, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.49 мск повышался на 15 копеек, до 63,47 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 71,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль в среду снижался против доллара и евро второй день подряд. Ослабление спроса на рисковые активы проходит на фоне роста доллара. Снижение доходности и соответственно рост котировок американских казначейских облигаций поддерживают спрос на защитные активы.

Рынок нефти накануне упал более чем на 3% на фоне опасений по поводу темпов роста мировой экономики. В среду нефть пытается восстанавливаться, хотя серьезных поводов для роста нефтяных котировок нет.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июня, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 468,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали снижения запасов на 2,96 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 52,5 миллиона баррелей, или почти на 700 тысяч баррелей.

Негатива в динамику рубля добавило усиление геополитических рисков. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Кроме того, вербальные интервенции также оказали давление на рубль. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила вариативность скорости смягчения денежно-кредитной политики.

В частности, она заявила, что при развитии ситуации в соответствии с макроэкономическим прогнозом и в том случае, если не возникнут значимые внешние или внутренние отклонения, можно будет считать, что ЦБ возобновил цикл снижения ключевой ставки, который может завершиться до середины следующего года.

Она допустила, что ставка может быть и ниже нейтрального уровня. Если инфляция опустится ниже цели, надо будет смягчать денежно-кредитную политику, повышать инфляцию, тогда и ключевая ставка может опуститься ниже нейтрального уровня, резюмировала Набиуллина.

Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта близка к своим максимально возможным в текущих условиях значениям, и ее коррекция вниз вполне может продолжиться в ближайшее время, считает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

Первой целью роста доллара может стать уровень 64 рубля, евро – 73 рубля, оценил он.

В России подходит к пику сезон отпусков, сейчас множество людей, имеющих возможность отдыхать за границей и до сих пор не купивших валюту, будет активно скупать доллары и евро, рассуждает Андрей Люшин из "Локо Банка".

"Это окажет небольшое, но всё же давление на рубль. В таком ключе завтра ожидаем торги в диапазоне 63-64 рубля за доллар и 71-72 рубля за евро. Снижение валюты РФ не превысит 0,5%", — оценил он.

Завтра ожидается снижение курса рубля в пределах 0,1-0,25%, курс останется в диапазоне 63,5-63,8 рубля к доллару и 71,7-72 рубля к евро, прогнозирует Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".