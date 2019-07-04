МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в четверг на фоне сохраняющейся неопределенности в ожидании инвесторами возобновления торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,27% — до 3007,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1592,02 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,11%, до 28825,49 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,27%, до 21694,51 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,05%, до 2094,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,44% — до 6714,5 пункта.

На саммите G20 в конце июня президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин решили возобновить торговые переговоры, и инвесторы ждут конкретных шагов в этом направлении, сохраняя осторожность в своих действиях на фондовых рынках. Советник американского президента Ларри Кудлоу заявил в среду, что переговоры США и Китая по торговле могут начаться уже в ближайшие недели.

В Японии участники торгов обратили внимание на динамику американских бирж — в среду они закрылись на рекордных уровнях из-за ожиданий снижения ставки ФРС США.

Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito) сказал агентству Франс Пресс, что рост на фондовых рынках Японии может быть связан с тем, что американский индекс Dow Jones обновил рекорд, а также с замедлением роста курса японской иены к доллару. Курс доллара к иене снижался до 107,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены. При этом за предыдущие два дня курс японской валюты укреплялся к доллару значительно сильнее.