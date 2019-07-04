МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Золото снижается в цене второй день подряд, продолжая коррекцию после скачка более чем на 3% в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,15 доллара, или на 0,16%, до 1418,65 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро — на 0,09%, до 15,325 доллара за унцию.

Коррекция на рынке золота происходит после ощутимого скачка во вторник на фоне резкого увеличения спроса на надежные активы. Слабо сдерживает снижение цены драгметалла динамика курса американской валюты: индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается в четверг утром на 0,04%, до 96,73 пункта.

"Следующим важным фактором для рынка золота станут данные по занятости в США", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza). В пятницу инвесторы ждут статистику по рынку труда в США за июнь. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на майской отметке в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тысяч после роста на 75 тысяч месяцем ранее.

Участники торгов также находятся в ожидании заседания Федрезерва США в конце месяца. Аналитики прогнозируют, что регулятор может понизить базовую ставку впервые с 2008 года на фоне замедления мирового экономического роста, что представляет собой риск и для экономики США. На заседании в июне ставка ФРС была сохранена на уровне 2,25-2,5%.