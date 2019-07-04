МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Новости/Прайм. Основные фондовые индексы Европы слабо колеблются в четверг в ожидании статистики по безработице из США и возобновления торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.33 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1% — до 7616,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 5619,81 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 12628,74 пункта. Несколькими минутами ранее французский CAC 40 снижался на 0,05%.

"Торговый день, вероятно, будет спокойным, поскольку рынки США закрыты в связи с праздником Дня независимости", — прокомментировали изданию Wall Stret Journal аналитики London Capital Group.

Участники торгов ожидают публикации в пятницу июньской статистики по безработице в США, которая влияет на решение ФРС по процентной ставке. Аналитики полагают, что уровень безработицы в июне сохранился на майской отметке 3,6%, а количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тысяч.

Кроме того, инвесторы ожидают нового раунда переговоров США и КНР по торговым вопросам. Решение о возобновлении переговоров было принято на встрече лидеров двух государств в рамках встречи G20 в Осаке. При этом Дональд Трамп пообещал не вводить новые пошлины на китайские товары.

Некоторое влияние на торги оказывает также слабая статистика из Европы. Европейское статистическое агентство Евростат ранее в четверг сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне в мае снизился на 0,3%, хотя аналитики ожидали роста на 0,4%.