МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем по-прежнему умеренно снижаются на фоне данных о запасах и добыче этого сырья в США и опасений за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02%, до 63,81 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,37%, до 57,13 доллара за баррель.

В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 28 июня уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, до 468,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 миллиона баррелей. Добыча за период при этом выросла на 100 тысяч баррелей — до 12,2 миллиона баррелей в день.

"Отбросив краткосрочный характер изменений вокруг данных о запасах, невозможно избежать экономической реальности, в которой мы находимся в периоде спада мирового производства", — приводит агентство Рейтер мнение управляющего партнера Vanguard Markets Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Кроме того, влияние на торги оказывает принятое ранее решение ОПЕК+ о продлении соглашения о сокращении добычи на прежних условиях до первого квартала 2020 года включительно. Эти договорённости ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) действуют с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.