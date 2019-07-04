События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 июля
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май)
|1,3%
|1,4%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май)
|-1,4%
|1,2%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май)
|0,3%
|-0,1%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-1,9%
|-0,4%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июнь)
|5,2%
|5,9%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь)
|0,5%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь)
|3,1%
|3,2%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь)
|75 тыс
|160 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июнь)
|62,8%
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь)
|90 тыс
|153 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июнь)
|3,6%
|3,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июнь)
|27,7 тыс
|10 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июнь)
|5,4%
|5,5%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь)
|55,9
|55
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-58,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|378,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|236,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|86,5 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-66,3 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-10,1 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|28,7 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-56,3 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,1%
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за июнь и 6м019
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|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 21.06.2019)
|27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|Аэрофлот — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 25.06.2019)
|12,8053 — див-д 2017
|2,6877 — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190704/830134021.html