МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май) 1,3% 1,4%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май) -1,4% 1,2%
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май) 0,3% -0,1%
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май) -1,9% -0,4%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июнь) 5,2% 5,9%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь) 0,5% -0,2%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь) 3,1% 3,2%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь) 0,2% 0,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь) 75 тыс 160 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июнь) 62,8%

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь) 90 тыс 153 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (июнь) 3,6% 3,6%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июнь) 27,7 тыс 10 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июнь) 5,4% 5,5%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь) 55,9 55
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -58,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 378,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 236,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 86,5 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -66,3 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -10,1 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 28,7 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -56,3 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,1%

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за июнь и 6м019

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 21.06.2019) 27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Аэрофлот — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 25.06.2019) 12,8053 — див-д 2017 2,6877 — див-д 2018