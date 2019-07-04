МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг колебались вокруг уровней предыдущего закрытия на фоне закрытия рынков США, при этом завершив день преимущественно в плюсе — ожидания смягчения монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и оптимизм вокруг процесса формирования госбюджета Италии выступили позитивными факторами, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,08%, до 7603,58 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,03%, до 5620,73 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 12629,9 пункта.

Объем торгов в четверг был снижен, поскольку американские рынки закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

"Вероятно, это признак того, насколько торги зависели от США в последние пару месяцев, раз отсутствие американских торгов из-за Дня независимости оставило их европейских коллег на нейтральной территории", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Spreadex Коннора Кэмпбелла (Connor Campbell).

При этом торги слегка поддержали ожидания более "голубиной" политики от ЕЦБ после того, как Евросовет выдвинул директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы регулятора, а также новости о бюджете Италии. Так, Еврокомиссия приняла решение, что введение процедуры корректировки чрезмерно высокого государственного долга страны на данном этапе больше не требуется.