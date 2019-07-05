МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы в пятницу снижаются на негативной внутренней статистике и ослаблении технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. При этом инвесторы ожидают важных данных по безработице в США.

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,24% — до 7585,26 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 5610,88 пункта, немецкий DAX — на 0,05%, до 12623,51 пункта.

Ранее в пятницу Федеральное статистического бюро Германии (Destatis) сообщило, что промышленные заказы в стране в мае сократились в месячном выражении значительно сильнее прогноза — на 2,2% при ожидании снижения только на 0,1%. В апреле показатель вырос на 0,4%. При этом годовое снижение в мае составило 8,6% против падения на 5,3% в апреле. Германия является крупнейшей экономикой Европы.

Технологический сектор региона оказался под давлением после негативного прогноза Samsung Electronics — южнокорейский производитель электроники ожидает снижения выручки во втором квартале на 4,2% в годовом выражении – до 56 триллионов вон (47,9 миллиарда долларов). На этом фоне акции STMicroelectronics дешевеют на 1,2%, Siltronic — на 1,8%. Индекс STOXX Europe 600 Technology снижается на 0,7%.

Вместе с этим инвесторы позже в пятницу ожидают важной статистики по безработице в США в июне. Эксперты полагают, что в отчетном месяце показатель сохранился на уровне мая в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч.

Эти данные являются одним из важнейших индикаторов для ФРС США при принятии решения по ставке. Эксперты ожидают, что на следующем, июльском заседании ФРС понизит ставку с текущего уровня в 2,25-2,5%. По данным CME Group на пятницу, около 17% экспертов также ожидают, что в сентябре Банк Англии понизит ключевую ставку с текущего уровня 0,75%.