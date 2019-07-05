МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в пятницу стабилизировался против доллара и несколько укрепляется по отношению к евро.

Игроки пытаются корректировать рост курса основных резервных валют к рублю, преобладавший на завершающейся неделе, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.53 мск повышался на 2 копейки, до 63,50 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 71,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ПОПЫТКИ КОРРЕКЦИИ

Рубль в пятницу стабилизировался против доллара и снижается к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в район отметки 1,125 доллара.

Инвесторы ожидают выхода июньских данных о безработице в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Эксперты прогнозируют, что уровень безработицы составил 3,6%, что равно показателю предыдущего месяца. Федеральная резервная система (ФРС) будет учитывать их при определении дальнейшей монетарной политики на июльском собрании.

Рынок нефти продолжает стабилизироваться около отметки 63,5 доллара за баррель сорта Brent. Опасения за перспективы мирового экономического роста оказывают давление на стоимость нефти.

Между тем, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционные ожидания в РФ остаются высокими и "незаякоренными". Это сигнал в пользу того, что регулятор не будет слишком активен в смягчении денежно-кредитной политики, и это поддерживает курс рубля.

В итоге доллар днем менялся против рубля в пределах 0,05%, евро снижался на 0,2%. Рублевая цена нефти колебалась чуть выше отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В целом, рубль завершает неделю на более слабых уровнях во многом из-за падения за неделю нефтяных котировок с отметки 67 долларов до 63 долларов, рассуждает Григорий Жирнов из Нордеа-банка.

"Однако стабилизация нефтяных цен вблизи 63 долларов за баррель, скорее всего, не позволит курсу вернуться к отметке 64 рубля за доллар", — оценивает он.

Возможное сокращение Минфином РФ покупок валюты на рынке при начале расходования Фонда национального благосостояния после достижения им отметки в 7% ВВП в будущем году автоматически будет способствовать поддержанию более крепкого рубля, чем он был бы при сохранении текущей схемы бюджетного правила, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Пока эта история рынками всерьез не отыгрывается, но по мере принятия соответствующих решений переоценка этого фактора произойдет. Пока же не исключаем, что сегодня курс так и останется в диапазоне 63,3-63,8 рубля за доллар", — заключил он.