МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в пятницу снизился по биржевым индексам в рамках коррекции вслед за западными рынками, говорят трейдеры.

Повышение рынка нефти не смогло компенсировать негативный внешний фон, говорят эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,26% — до 2835,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91% до 1398,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в пятницу снижался по индексам в рамках коррекции. Негативная динамика западных фондовых индексов (из-за данных по рынку труда США) поддерживала коррекционные настроения и на российской торговой площадке.

Так, в июне число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали рост только на 160 тысяч. Эти показатели снижают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом США.

Рынок нефти к вечеру усилил коррекционный рост (+1,7%, до 64,4 доллара за баррель), корректируясь после провала в начале текущей недели. Сильные данные по рынку труда США и геополитическая напряженность поддержали спрос на энергоресурсы.

В четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за информации, дающей правительству Гибралтара основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии. Танкер был задержан по просьбе США.

В лидерах снижения сегодня оказались акции "Энел Россия" (-11,1%), которые подешевели вместе с бумагами "Россетей" (-2,9% префы и —3,6% обыкновенные акции) после дивидендной отсечки. Также снизились в цене бумаги "Интер РАО" (-2%), "Газпрома" (-1,8%), "Северстали" (-1,2%). Подорожали акции "Русала" (+2%), "Полюса" (+1,5%), ММК (+1,3%), МТС (+0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В целом неделя для российского фондового рынка выдалась хорошей, индекс Мосбиржи в течении четырех дней обновлял исторические максимумы, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

Такая динамика сохранится и на следующей неделе, торговый диапазон для Мосбиржи составит 2820-2880 пунктов в зависимости от факторов внешнего фона, оценил он.

Почти безоткатный рост российских индексов, стартовавший в середине мая, требует более существенной нисходящей коррекции, однако для этого необходимы более или менее серьезные негативные факторы, которых пока не видно на краткосрочном горизонте, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Если на выходных не случится какого-либо негатива, на следующей неделе мы можем увидеть попытки установления очередных рекордов российскими индексами. Однако в случае развития нисходящей коррекции ближайшими целями для индекса Мосбиржи является область 2795-2815 пунктов, а для индекса РТС – 1385-1395 пунктов", — оценил он.