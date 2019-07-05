МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в "красной" зоне на негативной макростатистике из Германии, а также на данных о росте числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, что уменьшило ожидания инвесторами значительного снижения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,69%, до 7551,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 5593,72 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 12570,68 пункта.

Ранее в пятницу Федеральное статистического бюро Германии (Destatis) сообщило, что промышленные заказы в этой крупнейшей экономике Европы в мае сократились в месячном выражении значительно сильнее прогноза — на 2,2% при ожидании снижения только на 0,1%. В апреле показатель вырос на 0,4%. При этом годовое снижение в мае составило 8,6% против падения на 5,3% в апреле.

Кроме того, министерство труда США сообщило, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали роста только на 160 тысяч. Это умерило ожидания инвесторами резкого снижения ставки ФРС — сразу на 50 базисных пунктов, что стало бы дополнительным фактором поддержки для фондовых бирж во всём мире.

"Это (рост числа рабочих мест в США — ред.) хорошие цифры, но снижение ставок в июле по-прежнему неизбежно", — сказал агентству Рейтер инвестиционный стратег Aberdeen Standard Investments Люк Бартоломью (Luke Bartholomew), имея в виду учётную ставку ФРС.

Негативное влияние на торги в Европе оказали также корпоративные новости. Так, шведская промышленно-технологическая группа Hexagon объявила о сокращении 700 рабочих мест и предупредила об упадке в квартальных продажах.