МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Золото дорожает в понедельник утром после резкого падения цены в пятницу на фоне статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,75 доллара, или на 0,41% — до 1406,05 доллара за тройскую унцию. В пятницу показатель упал на 1,5%. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,47% — до 15,07 доллара за унцию.

В понедельник на рынке золота происходит коррекционный рост после пятничных распродаж, спровоцированных статистикой минтруда США и укреплением доллара. По данным министерства, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось в июне на 224 тысячи, хотя ожидался рост только на 160 тысяч.

На этом фоне у инвесторов появились сомнения относительно масштабов смягчения монетарной политики в США. Трейдеры по-прежнему ждут, что на заседании в конце июля ФРС понизит ставку, однако склоняются к тому, что снижение ограничится 25 базисными пунктами. До публикации статистики ряд аналитиков ожидали снижения сразу на 50 базисных пунктов.

"Несмотря на сильные цифры (по рынку труда — ред.), рынок по-прежнему ожидает снижения ставки в США, но предполагает, что оно будет не таким агрессивным, как могло бы быть", — сказал агентству Рейтер экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).