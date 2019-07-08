МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 8 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,6 трлн йен 1,31 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май) 1,7 трлн йен 1,595 трлн йен (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май) -2,0% 0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (май) 16,9 млрд евро 18,7 млрд евро (факт)

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Энел Россия — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 18.06.2019) 0,14493 — див-д 2017 0,141471 — див-д 2018

 

 

 RUB Россети — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 27.06.2019) 0 (ао, ап) — див-д 2017 0,011965 (1кв2018, ао), 0,04287 (1кв2018, ап) + 0,02443 (фин, ао), 0,07997 (фин, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB РЭСК /Рязаньэнергосбыт/ — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 25.06.2019) 0,3609496501 — див-д 2017 0,5279882277 — див-д 2018

 

 

 RUB Лензолото — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 27.06.2019) 0 (ао), 8,71 (ап) — див-д 2017 0 (ао), 110 (ап) — див-д 2018