События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 июля
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 8 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,6 трлн йен
|1,31 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май)
|1,7 трлн йен
|1,595 трлн йен (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-2,0%
|0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (май)
|16,9 млрд евро
|18,7 млрд евро (факт)
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Энел Россия — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 18.06.2019)
|0,14493 — див-д 2017
|0,141471 — див-д 2018
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|RUB
|Россети — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 27.06.2019)
|0 (ао, ап) — див-д 2017
|0,011965 (1кв2018, ао), 0,04287 (1кв2018, ап) + 0,02443 (фин, ао), 0,07997 (фин, ап) — див-д 2018
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|RUB
|РЭСК /Рязаньэнергосбыт/ — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 25.06.2019)
|0,3609496501 — див-д 2017
|0,5279882277 — див-д 2018
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|RUB
|Лензолото — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 27.06.2019)
|0 (ао), 8,71 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), 110 (ап) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190708/830139660.html