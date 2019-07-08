МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль снижается на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков после июньских данных по рынку труда США, смены главы ЦБ Турции и из-за усиления геополитической напряженности в связи с иранской ядерной программой, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 12 копеек — до 63,92 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 71,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,2%, до 64,38 доллара за баррель по марке Brent.