МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" планирует с 8 июля провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Лондоне и Франкфурте.

В зависимости от рыночных условий, компания может разместить евробонды сроком обращения до пяти лет. Организаторами выступят Citi и Deutsche Bank.

В минувшую пятницу глава компании Андрей Коболев заявлял, что "Нафтогаз Украины" готов к выходу на рынок еврооблигаций и ожидает разрешения на это от профильных ведомств.