МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" планирует с 8 июля провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, road show пройдет в Лондоне и Франкфурте.
В зависимости от рыночных условий, компания может разместить евробонды сроком обращения до пяти лет. Организаторами выступят Citi и Deutsche Bank.
В минувшую пятницу глава компании Андрей Коболев заявлял, что "Нафтогаз Украины" готов к выходу на рынок еврооблигаций и ожидает разрешения на это от профильных ведомств.
https://1prime.ru/Financial_market/20190708/830140624.html