События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 июля
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь)
|-3%
|-1,5%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь)
|7
|2
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,18 трлн юаней
|1,65 трлн юаней
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июнь)
|202,3 тыс
|209 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|14,7%
|1,3%
|15:45
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (май)
|7,449 млн
|7,51 млн
|17:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ВымпелКом — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019)
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|156 (ао), 0,1 (ап) — див-д 2018
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 20.06.2019)
|85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|МТС — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 27.06.2019)
|10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 28.06.2019)
|7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017
|17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|РусГидро — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019)
|0,0263335 — див-д 2017
|0,0367388 — див-д 2018
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|RUB
|ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019)
|11,56 — див-д 2017
|15,38 — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190708/830141381.html