МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь) -3% -1,5%
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь) 7 2
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,18 трлн юаней 1,65 трлн юаней
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июнь) 202,3 тыс 209 тыс
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май) 14,7% 1,3%
15:45 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (май) 7,449 млн 7,51 млн
17:10 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ВымпелКом — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019)

 

 

 156 (ао), 0,1 (ап) — див-д 2018

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 20.06.2019) 85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB МТС — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 27.06.2019) 10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 28.06.2019) 7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017 17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB РусГидро — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) 0,0263335 — див-д 2017 0,0367388 — див-д 2018

 

 

 RUB ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) 11,56 — див-д 2017 15,38 — див-д 2018