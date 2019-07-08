МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам перешел к росту в понедельник вечером, инвесторы продолжают ожидать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также выхода статистических данных, которые могут повлиять на монетарную политику в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,1212 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1224 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 108,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 97,36 пункта.

Позднее глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед конгрессом США, представив доклад о денежно-кредитной политике регулятора. Инвесторы по итогам этого выступления надеются получить больше информации относительно планов регулятора.

Следующее заседание ФРС состоится 30-31 июля. Большинство аналитиков ожидает, что регулятор уменьшит ключевую ставку, и снижение составит 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. Ряд экспертов ранее ожидал, что ФРС может понизить ставку и на 50 базисных пунктов, но данные безработицы, опубликованные в пятницу, снизили уверенность рынка в возможности такого снижения.

Кроме того, в среду ожидается публикация протокола июньского заседания Федрезерва, а в четверг будет обнародована статистика инфляции в США в июне. Эксперты прогнозируют, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 1,6% с 1,8% в мае, а в месячном — не изменилась после роста на 0,1% месяцем ранее. Данные о росте цен также важный индикатор при принятии решения об учётной ставке.