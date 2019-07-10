МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в среду после выхода данных по статистике Великобритании, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,1% — до 7529,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 5568,35 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 12397,48 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снижается после публикации данных по статистике Великобритании, которая разошлась с прогнозом. Объем промпроизводства в мае вырос на 1,4% в месячном выражении вместо ожидаемого роста на 1,6%. В годовом исчислении показатель поднялся на 0,9%, хотя аналитики ожидали роста на 1,1%.

Также участники торгов ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое состоится в среду и четверг в конгрессе США. Трейдеры ожидают, что глава ФРС даст некоторые намеки относительно дальнейшей монетарной политики.

"Динамика рынков является продолжением того, что мы видели последние несколько дней, когда трейдеры немного нервничают, что ФРС не будет вести "голубиную" политику, как изначально ожидалось", — сообщил агентству Рейтер аналитик рынков CMC Дэвид Мэдден (David Madden).