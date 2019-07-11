МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь) -10% -1% (факт)
4:10 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (май) -1,2% 0% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,8% -0,2% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,3% 0,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,2% 0,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь) 0,3% 0,2% (факт)
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,18 млрд юаней 1,65 млрд юаней
12:30 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии о финансовой стабильности

 

 

 

 
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
13:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере

 

 

 

 
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по монетарной политике

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2% 2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% 0%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 221 тыс 223 тыс
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май) 0% 0,1%
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
18:10 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
19:15 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
20:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июнь) -208 млрд долл -6,4 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.07) 517,1 млрд долл (на 05.07)

 

 

 

 

 RUB МГТС — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 21.06.2019) 231 (ао, ап) — див-д 2017 232 (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Русснефть — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 21.06.2019) 0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2017 0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2018

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — СД (внесение изменений в состав правления)

 

 

 

 