События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июля
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь)
|-10%
|-1% (факт)
|4:10
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
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|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (май)
|-1,2%
|0% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,8%
|-0,2% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,2% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,18 млрд юаней
|1,65 млрд юаней
|12:30
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии о финансовой стабильности
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|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере
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|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по монетарной политике
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|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2%
|2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|221 тыс
|223 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май)
|0%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|18:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|19:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|20:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июнь)
|-208 млрд долл
|-6,4 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.07)
|517,1 млрд долл (на 05.07)
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|RUB
|МГТС — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 21.06.2019)
|231 (ао, ап) — див-д 2017
|232 (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|Русснефть — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 21.06.2019)
|0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2018
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|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (внесение изменений в состав правления)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190711/830149936.html