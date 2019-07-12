МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику, поддерживая оптимизм на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% — до 2931,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1556,34 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,5%, до 28574,46 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,14%, до 21672,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,24%, до 2085,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опускался на 0,17%, до 6704,6 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США в четверг в основном выросли, при этом Dow Jones впервые в истории превысил отметку 27000 пунктов, S&P 500 также обновил рекорд.

В то же время инвесторы в регионе ожидают статистику из Китая, которая будет опубликована позже в пятницу. По прогнозам аналитиков, экспорт КНР в июне снизился на 2% в годовом выражении, а импорт — на 4,5%. Старший стратег Rabobank Майкл Эвери (Michael Every) сказал агентству Рейтер, что трейдеры неохотно создают новые позиции на биржах в ожидании публикации статистики в Китае.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Японии, согласно которой объём промышленного производства в стране в мае вырос в месячном исчислении на 2%, хотя аналитики ждали роста на 2,3%.