МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) 2,3% 2% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,8% 0,4% (факт)
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) 0,6% 0,6% (факт)
10:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь) 1,1% -2%
10:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (июнь) -8,5% -4,5%
10:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь) 41,66 млрд юаней 45,20 млрд юаней
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге

 

 

 

 
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,18 млрд юаней 1,65 млрд юаней
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май) -0,5% 0,2%
предв. EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 0,1% 0,1%
18:00 USD США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике

 

 

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 788

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 963

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -64,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 392,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 258,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 53,1 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -58,7 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -1,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 32 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -31,7 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Северсталь — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 