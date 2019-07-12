События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июля
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|
|
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|2,3%
|2% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,8%
|0,4% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|0,6%
|0,6% (факт)
|10:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|1,1%
|-2%
|10:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (июнь)
|-8,5%
|-4,5%
|10:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь)
|41,66 млрд юаней
|45,20 млрд юаней
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
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|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,18 млрд юаней
|1,65 млрд юаней
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-0,5%
|0,2%
|предв.
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
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|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
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|
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|788
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|963
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-64,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|392,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|258,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|53,1 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-58,7 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-1,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|32 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-31,7 тыс
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 2кв2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20190712/830153292.html