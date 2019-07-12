МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу в основном в плюсе, трейдеры отыгрывают макростатистику, несколько сдерживают торги корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,31% — до 7533,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 5580,65 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,04%, до 12327,11 пункта.

На торги влияет сильная статистика по региону. Так, данные по промпроизводству в еврозоне в мае превзошли ожидания — рост показателя в месячном выражении составил 0,9% против ожидания роста на 0,2%. В годовом исчислении показатель опустился на 0,5%, хотя аналитики ожидание снижение на 1,6%.

Также на рынки влияет и статистика из Китая — так, в июне экспорт КНР опустился на 1,3%, хотя ожидалось снижение на 2%. Импорт при этом упал сильнее ожиданий — на 7,3% при прогнозе в 4,5%.

Немецкий индекс DAX сдерживается корпоративными новостями. Акции Daimler дешевеют на 0,9% после того, как автопроизводитель предварительно сообщил об убытке до вычета процентов и налогов во втором квартале в 1,6 миллиарда евро.

Акции британского тур-оператора Thomas Cook теряют 48% стоимости после сообщения о рекапитализации — крупнейший акционер, китайская Fosun Tourism Group, намерен вложить в компанию 750 миллионов фунтов. Реорганизация также предусматривает смену владельца. О планах Fosun выкупить Thomas Cook сообщалось еще в июне.