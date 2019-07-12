МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь) 5,6% 5,5%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (2кв2019) 6,4% 6,2%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 1,4% 1,5%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь) 5% 5,2%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль) -8,6 0,5

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB НЛМК — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 26.06.2019) 5,24 — див-д 2017 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB ГАЗ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 27.06.2019) 0 (ао), 4,39 (ап) — див-д 2017 0 (ао), 3,92 (ап) — див-д 2018