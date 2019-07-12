КИЕВ, 12 июл — ПРАЙМ. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает успешным размещение евробондов компании на 600 миллионов евро и 335 миллионов долларов, ожидает поступления средств 19 июля.

"Сегодня "Нафтогаз" успешно разместил два транша еврооблигаций, номинированных в евро и долларах США: 600 миллионов евро под 7,125% на 5 лет и 335 миллионов долларов под 7,375% на 3 года. Суммарный объем выпуска превышает 1 миллиард долларов… Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", — написал Коболев в Facebook в пятницу вечером.

Заявки на еврооблигации компания собирала в пятницу. Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 7,75% годовых, в евро — около 7,5% годовых, в ходе сбора заявок ориентиры были снижены до 7,375-7,625% и 7,125-7,375% годовых соответственно.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 300 миллионов долларов и 500 миллионов евро, при этом общая сумма займа была ограничена эквивалентом 900 миллионов евро.

Компания с 8 июля провела в Лондоне и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Организаторами выступили Citi и Deutsche Bank.