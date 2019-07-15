МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс иены снижается к доллару в понедельник утром на статистике из Китая, которая ослабила спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1271 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1269 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 96,84 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов находится статистика из Китая. Хотя рост ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении ожидаемо замедлился до 6,2% с 6,4% кварталом ранее, показатели розничных продаж и промышленного производства за июнь оказались лучше прогнозов. На фоне опубликованных данных снижается спрос на более надежную японскую иену в паре с долларом.

"Экономика Китая нашла точку опоры, и ее состояние оказалось не настолько слабым, как боялись рынки, поэтому рисковые валюты растут", — прокомментировал агентству Рейтер экономист в Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer).