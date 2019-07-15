МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности в мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,85 доллара, или на 0,13% — до 1414,05 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,06% — до 15,227 доллара за унцию.

Участники торгов обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. С одной стороны, рост ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении ожидаемо замедлился до 6,2% с 6,4% кварталом ранее, с другой — показатели розничных продаж и промышленного производства за июнь оказались лучше прогнозов.

"Макроэкономическая статистика из Китая, которая превзошла ожидания, помогает ослабить опасения замедления роста мировой экономики, и это вызывает некоторую фиксацию прибыли на рынке золота", — сказал агентству Рейтер экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).

Вместе с тем сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях США и Китая, а также геополитические проблемы на Ближнем Востоке поддерживают спрос на золото как более надежный актив, добавил эксперт.