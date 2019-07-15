МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник после выхода данных из Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01% — до 7505,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 5570,07 пункта, немецкий DAX — рос на 0,31%, до 12361,76 пункта.

Трейдеры отыгрывают опубликованные в понедельник данные по объемам промышленного производства и розничным продажам в Китае за июнь, которые оказались лучше прогнозов, что ослабило опасения за рост мировой экономики. Так, объем промышленного производства в стране вырос на 6,3% в июне в годовом исчислении против 5% месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на уровне 5,2%. Объём розничных продаж в стране в минувшем месяце вырос на 9,8% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее. Аналитики ждали замедления роста показателя до 8,5%.

При этом темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении замедлились до 6,2% с 6,4%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким с марта 1992 года за все время регулярных наблюдений за ВВП страны.

Кроме того, агентство Рейтер также сообщает, что чиновник из США заявил, что правительство может одобрить лицензии для компаний на возобновление продаж с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, занесенному в черный список, всего за две недели. Рынки восприняли данную информацию как признак того, что внешнеторговая напряженность между США и Китаем ослабляется.

"Нет никаких сомнений, что торговая война является основным фактором, способствующим этому (данным статистики — ред.)", — сказал старший аналитик рынка OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam) агентству Франс Пресс.