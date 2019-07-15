МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем значительно укрепляется к доллару и евро на фоне начала налогового периода, роста стоимости нефти и интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск снижался на 37 копеек — до 62,61 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 70,59 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,34% — до 66,95 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАШЕЛ ФАКТОРЫ ДЛЯ РОСТА

Курс рубля после слабого снижения на старте торгов перешел к уверенному росту в парах с долларом и евро.

Эксперты связывают позитивную динамику отечественной валюты, в частности, с началом налогового периода и интересом международных инвесторов к рисковым активам.

"Сегодня с уплаты страховых взносов в России начнется июльский налоговый период. По нашим оценкам, платежи составят около 680 миллиардов рублей. Следующая важная дата налогового периода – 25 июля, в этот день уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) в объеме 915 миллиардов рублей, по нашим подсчетам. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 июля (около 420 миллиардов рублей)", — отмечает аналитик банка "Санкт-Петербург" Анна Полиенко.

"Таким образом, в этом месяце совокупный объем налоговых платежей составит более 2 триллиона рублей (в июне налоги составили около 2,1 триллиона рублей), что может оказать локальную поддержку российской валюте", — считает она.

Начальник отдела банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко также среди факторов роста отмечает налоговый период, пик которого будет пройден через полторы недели.

В понедельник на мировых финансовых рынках наблюдается рост интереса инвесторов к рисковым активам, даже несмотря на данные о снижении темпов роста ВВП Китая во втором квартале 2019 года до 6,3% с 6,4% в первом квартале, также отмечает Полиенко. При этом другие макроэкономические данные по КНР вышли сильнее прогнозов, оказывает она.

"Российский рынок уже традиционно достаточно быстро "переварил" очередное усиление санкционной риторики, и в утренние часы понедельника рубль активно восстанавливал позиции, упущенные в пятницу, находясь в числе лидеров среди валют на развивающихся рынках", — указывает Кравченко.

Дополнительную поддержку отечественной валюте оказывают котировки нефти, с раннего утра возобновившие рост, также замечает он.

ПРОГНОЗЫ

В целом ситуация на развивающихся рынках сохраняется относительно благоприятной, так как негативный эффект от данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале 2019 года был нивелирован данными по увеличению объемов промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне, не повлияв таким образом на глобальный? аппетит инвесторов к риску, отмечает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

На взгляд аналитиков "Нордеа банка" Татьяны Евдокимовой и Григория Жирнова, с учетом нейтрального внешнего фона текущей недели с преимущественно второстепенной статистикой по основным экономикам мира рубль имеет шансы закрепиться на текущих комфортных уровнях.