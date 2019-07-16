МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник утром слабо колеблются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают отыгрывать последствия шторма в Мексиканском заливе и статистику из КНР.

По состоянию на 7.49 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06% — до 66,52 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,05%, до 59,55 доллара за баррель.

В понедельник СМИ сообщили, что нефтепереработчики возвращаются к работе после перерыва, связанного с ураганом "Барри" в Мексиканском заливе. "Барри" обрушился на берег американского штата Луизиана в субботу.

"Это (ураган — ред.) вызвало автоматические заказы на продажу, которые затем ускорили падение цен", — цитирует Блумберг директора по фьючерсам Mizuho Securities Боба Яугера (Bob Yawger).

Вместе с тем участники торгов продолжают отыгрывать неоднозначные данные из Китая. Июньская статистика по промышленному производству и розничным продажам в стране оказалась лучше прогнозов, а данные по динамике ВВП за второй квартал – ожидаемо слабыми.

Так, промышленность КНР в июне выросла на 6,3% в годовом исчислении против 5% месяцем ранее. Аналитики ждали роста лишь на 5,2%. Розничные продажи ускорили рост до 9,8% в годовом выражении с 8,6% в мае, тогда как ожидалось, напротив, замедление роста до 8,5%. ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3% в годовом выражении, при этом во втором квартале рост замедлился до 6,2% с 6,4% в первом. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны — с марта 1992 года.