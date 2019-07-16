МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник в ожидании корпоративных отчетностей и статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,11% — до 2939,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,02%, до 1572,61 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — повышался на 0,13%, до 28592,44 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,64% — до 21546,36 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,4%, до 2090,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опускался на 0,01%, до 6652,3 пункта.

В понедельник американский финансовый гигант Citigroup открыл сезон корпоративной отчетности, сообщив о росте чистой прибыли во втором квартале на 7% в годовом выражении — до 4,8 миллиарда долларов, или 1,95 доллара на акцию против 1,63 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,8 доллара. Во вторник о своих финансовых результатах за минувший квартал сообщат сразу несколько американских банков.

Кроме того, в США будет опубликована статистика по розничным продажа за июнь. Аналитики полагают, что показатель замедлил рост в месячном исчислении до 0,1% с 0,5% в мае.

Самую выраженную динамику демонстрирует японский индекс Nikkei. В понедельник торги в Японии не проводились, и во вторник инвесторы отыгрывают события предыдущего торгового дня, в том числе данные о замедлении роста экономики Китая во втором квартале до минимума за 27 лет.

"Отсутствие драйверов для азиатских рынков привело к тому, что акции сегодня утром торгуются вяло", — отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.