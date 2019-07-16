МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно в минусе — инвесторы сохраняют осторожность в начале сезона корпоративной отчетности в США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,16% — до 2937,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,03%, до 1571,81 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,2% — до 28619,62 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,69% — до 21535,25 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,45% — до 2091,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,18% — до 6641 пунктов.

Инвесторы в Азии следят за отчетностями американских компаний в попытке оценить состояние экономики США и пока воздерживаются от активных действий на рынке. В понедельник отчетность опубликовал американский банк Citigroup. Во вторник рынки ждут финансовых показателей за второй квартал от его основных конкурентов — Goldman Sachs, JP Morgan и Wells Fargo.

"Очевидно, что самым большим риском для последнего ралли рынков является сезон корпоративной отчетности", — сказал агентству Рейтер старший экономист CommSec Райан Фелсман (Ryan Felsman).