МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник на фоне старта сезона отчетностей компаний, а также опубликованных макроэкономических данных по еврозоне, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.51 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,16% — до 7543,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5586,53 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,03%, до 12383,46 пункта.

В понедельник начался сезон отчетностей, за которым пристально наблюдают участники торгов. Во вторник свои финансовые показатели опубликуют Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

"Рынки сейчас находятся в режиме ожидания на фоне сезона отчетностей, который может определить, как будут вести себя рынки в дальнейшем", — приводит агентство Рейтер мнение старшего трейдера Accendo Markets Амрита Панесара (Amrit Panesar).

Кроме того, на торги оказали влияние статистические данные, касающиеся региона. Так, согласно официальным данным, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае составил 23 миллиарда евро против 15,7 миллиарда евро в апреле. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце профицит торгового баланса в размере 16,3 миллиарда евро. При этом центр исследований экономики Европы сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле упал до отметки минус 24,5 пункта с минус 21,1 пункта в июне, что оказало давление на немецкий DAX.

Крупнейший европейский авиаперевозчик Ryanair снизил прогноз роста числа пассажиров на лето 2020 года до 3% с 7% из-за возможной задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX, таким образом сократится годовой прирост количества пассажиров. При этом акции компании дорожают на 1,4%.