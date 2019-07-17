МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в основном негативную динамику в среду на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05% — до 2936,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,48%, до 1579,43 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — сокращался на 0,31%, до 28531,78 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,36% — до 21455,54 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,98%, до 2071,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,37%, до 6664,7 пункта.

В центре внимания инвесторов находятся заявления Трампа, который во вторник сказал, что США и Китай должны еще пройти "долгий путь" перед заключением долгосрочной договоренности по пошлинам. Кроме того, президент США также не исключил возможности введения новых пошлин на китайские товары на 325 миллиардов долларов.

"Президент Трамп напомнил инвесторам, насколько хрупким и непростым является торговое перемирие, достигнутое в рамках G20. Кажется, мы попали в бесконечный цикл: шаг вперед и два назад", — приводит агентство Франс Пресс мнение управляющего партнера Vanguard Markets Pte Стивена Иннеса (Stephen Innes).