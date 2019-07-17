МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Курс евро сохраняет слабую утреннюю положительную динамику по отношению к доллару после публикации статистики по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск курс евро к доллару рос до 1,1218 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1209 доллара за евро. Курс доллара к иене повышался до 108,25 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 97,35 пункта.

Участники торгов обратили внимание на статистику из еврозоны, согласно которой годовая инфляция в регионе в июне, по окончательной оценке, ускорилась до 1,3% с майского уровня в 1,2%. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне предварительной оценки — 1,2% в годовом исчислении.

Данная статистика важна для рынка, поскольку в июне глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о возможности смягчения монетарной политики в еврозоне за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке на уровне 2%. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

Ближайшее заседание ЕЦБ намечено на 25 июля. Валютный стратег-аналитик Societe Generale в Лондоне Кеннет Брау (Kenneth Broux), мнение которого приводит агентство Рейтер, ожидает, что до заседания ЕЦБ евро, вероятно, продолжит торговаться около текущих уровней и, может опуститься ниже отметки 1,12 доллара за евро.