МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты повышался против доллара и евро, корректируя снижение, произошедшее накануне вечером из-за провала рынка нефти.

Приближение налогового периода июля поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.01 мск снижался на 30 копеек до 62,75 рубля, курс евро — на 18 копеек до 70,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ

Рубль в среду повышался к доллару и евро в рамках коррекции после краткосрочного снижения накануне вечером, произошедшего из-за провала рынка нефти с 66,5 доллара в район 64,5 доллара.

Стоимость черного золота пыталась восстанавливаться. Поддержка нефтяным котировкам пришла от оценок Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,4 миллиона баррелей после падения сразу на 8,13 миллиона баррелей неделей ранее. Позднее Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 июля, уменьшились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 455,9 миллионов баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения на 2,7 миллиона баррелей.

Приближение (на следующей неделе) пика июльского налогового периода в РФ добавляет устойчивости курсу рубля.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти сползла ниже отметки 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар консолидируется в диапазоне 62,6-63,1 рубля, и выход за пределы этого коридора едва ли произойдет до конца текущей недели, оценил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

Возможные новости о ходе торговых переговоров или о развитии санкционной темы в состоянии оказать влияние на курсовые колебания рубля, отметил он.

Курс евро способен протестировать уровень поддержки в 70 рублей за счет ощутимого роста индекса доллара на форексе, сказал Костырко.

В качестве внешнего позитива для рубля можно отметить восстановление нефтяных котировок и новости об уменьшении участия Китая в госдолге США, что способствует укреплению валют развивающихся рынков, отметил Андрей Люшин из Локо Банка.

На этом фоне прогнозируются колебания курса в диапазоне 62-63 рубля за доллар и 70-71 рубль за евро, оценил он.