МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на фоне распродаж на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,65% — до 2912,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,23%, до 1555,01 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,49%, до 28453,57 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,86% — до 21069,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,43%, до 2063,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6649,1 пункта.

Азиатские инвесторы продают акции вслед за своими американскими коллегами. Биржи США в среду закрылись снижением на 0,4-0,6% на фоне опасений за торговые отношения с Китаем.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказывает статистика из Японии, согласно которой экспорт страны снизился в июне в годовом исчислении на 6,7%, а импорт — на 5,2%. Аналитики ждали сокращения показателей лишь на 5,6% и 0,4% соответственно.

Пессимизма инвесторам добавляет укрепление иены к доллару, которое является негативным фактором для экспортеров Японии. Курс доллара к иене снижается до 107,7 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,94 иены.

"Укрепление курса иены и распродажи на Уолл-стрит оказывают давление на японский рынок, при этом все больше инвесторов занимают выжидательную позицию в ожидании старта сезона корпоративной отчетности в стране со следующей недели", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитиков Mizuho Securities.